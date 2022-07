Milan, Marianella: “Ziyech? Faccio il tifo per lui, arricchirebbe la Serie A”

“Uno non esclude l’altro. Tecnicamente si, ma dipenderà molto dalla voglia di Ziyech di giocare sull'esterno. De Ketelaere è meglio se gioca dietro la punta. Potrebbero arrivare tutti e due, ma bisognerà vedere la richiesta economica di Ziyech. Nel Chelsea ci sono molti giocatori in entrata, lui è in uscita. Il marocchino non è mai stato fattore determinante, ma io faccio il tifo perché arrivi al Milan. Ho negli occhi le sue gesta nell’Ajax. È un giocatore divertente, arricchirebbe il Milan e il nostro campionato. Il Milan ha tanti giocatori lì: Adli, Pobega... portarli tutti e due vuol dire fare una scelta sugli altri". Le Top News di oggi sul Milan: indizio di mercato su De Ketelaere? Parla Adli