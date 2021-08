Milan, Marianella: “Maignan? Ottimo portiere, ma non sarà mai Donnarumma”

Il commentatore sportivo Massimo Marianella ha parlato del Milan e della situazione sul mercato. Le parole su Mike Maignan e non solo

Il commentatore sportivo Massimo Marianella ha parlato del Milan e della situazione sul mercato. Queste le dichiarazioni su Jens Petter Hauge, Mike Maignan e non solo dagli studi di 'Sky Sport': "Credo e temo che siano costretti a perdere un buon giocatore e in prospettiva che è Hauge ma hanno preso un buonissimo portiere che non sarà mai Donnarumma ma è un buonissimo portiere. Hanno un ottimo allenatore, un buon gruppo e una buona società". Le Top News di oggi sul mercato del Milan: le ultime su Ziyech, Ramsey e Shaqiri