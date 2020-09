Milan, Marianella: “Ibrahimovic non si accontenta mai”

Le dichiarazioni di Massimo Marianella su Zlatan Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il noto giornalista di Sky Sport, Massimo Marianella, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole di Marianella sullo svedese: "La forza dei grandi campioni è quella di non accontentarsi mai. Lui è così. I grandi campioni di qualsiasi sport sono quelli che vincono il secondo campionato, e pensano già al terzo e così via. Non c'è tempo per festeggiare. LeBron James dice sempre: 'Mi prendo due giorni per festeggiare, tre per riposare e poi torno in palestra, perché c'è un altro in giro per gli USA che può diventare più forte di me e questo non lo posso permettere'. Ibrahimovic è questo, e fa bene a tutto il Milan". E parole al miele su Ibrahimovic sono state espresse anche dall'ex mister, fra le altre anche del Milan, Alberto Zaccheroni.