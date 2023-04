Milan, Marcolin: “Leao sposta gli equilibri. Può essere da Pallone d’Oro”

Le parole di Dario Marcolin su Rafael Leao

"Leao? Sposta gli equilibri. L'anno scorso nel finale di stagione le ultime partite le ha vinte da solo. Anche l'ultima in Europa a Napoli. Deve continuare a fare questo per essere uno dei top a livelli europei. Se trova la continuità sarà da pallone d'oro".