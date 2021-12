Milan, Marcolin: “Brahim Diaz? Difficile marcarlo, non ha una posizione fissa”

L'ex calciatore Dario Marcolin ha analizzato la posizione in campo del trequartista del Milan Brahim Diaz. Queste le dichiarazioni

L'ex calciatore Dario Marcolin ha analizzato la posizione in campo del trequartista del Milan Brahim Diaz. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'DAZN': "Diaz ha capito fin da subito che con la partenza di Hakan Calhanoglu il ruolo da trequartista sarebbe stato il suo. Perciò aveva margine per diventare il numero 10 del Milan e lo ha fatto fin dalle prime partite non avendo una posizione fissa. Per gli avversari è difficile marcarlo perché lo trovi a centrocampo, lo trovi a destra, a sinistra, vicino la prima punta. Con la sua qualità nello stretto fa la differenza". Ecco i gol e le azioni salienti di Milan-Liverpool di ieri sera.