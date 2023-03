Marchetti: “Il Milan ha capito che l’obiettivo è andare in Champions”

Lo stesso Marchetti, qualche giorno fa, aveva infatti commentato così il passaggio ai quarti di finale dei rossoneri ai danni del Tottenham. "La squadra campione d’Italia non avrà ripetuto la stagione scorsa, ma è fra le prime 8 d’Europa. Decidete voi se è meglio o no. Forse nessuno se lo aspettava all’inizio di questa avventura. Il Milan ha ritrovato lo smalto e la convinzione della passata stagione, ha avuto un solo passaggio a vuoto ultimamente, ma il pensiero della Champions come vedete non può essere sottovalutato".