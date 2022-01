Milan, Marchegiani: “Ibrahimovic? Non si nota carenza fisica con avversari”

L'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato della straordinaria forma fisica di Zlatan Ibrahimovic nonostante i suoi 40 anni

L'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato della straordinaria forma fisica di Zlatan Ibrahimovic nonostante i suoi 40 anni. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Io ci andrei cauto col dire che Ibrahimovic non sia al top fisicamente. Sicuramente non è quello di qualche anno fa ma rispetto agli avversari di oggi non si nota una carenza fisica. Da parte sua vedo, rispetto all'inizio di questa sua esperienza al Milan, un atteggiamento molto più benevolo nei confronti della squadra e dei compagni".