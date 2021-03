Milan, Marani: “Mandzukic è mancato. Serve un’alternativa a Ibrahimovic”

Milan, Marani parla di Mandzukic

Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan dopo la sconfitta contro il Napoli. Marani si è soffermato in particolar modo su Mario Mandzukic, attualmente infortunato.

"È successo anche ad altre squadre di aver preso giocatori che non sono stati utilizzati per problemi fisici. Tomori è stato un grandissimo inserimento, Meite è in crescita, Mandzukic è mancato. È stato preso con la speranza di utilizzarlo in questi tre mesi per provare a chiudere al vertice la stagione. Il tema centravanti sarà centrale nel prossimo mercato del Milan. Bisogna scegliere e capire come impiegare Ibra, quante partite farà l'anno prossimo? Ci vuole un centravanti alternativo ad Ibra che accetti di essere complementare e che quando viene chiamato in campo segni, cosa che non sta riuscendo in questo momento a Leao: giocatore di grande talento ma pecca in fase realizzativa".