Marani: “Che lavoro di Elliott! Ora il Milan è economicamente sano”

Il giornalista Matteo Marani ha elogiato il lavoro di Elliott in questi anni di gestione del Milan. Queste le dichiarazioni

Il giornalista Matteo Marani ha elogiato il lavoro di Elliott in questi anni di gestione del Milan. Il fondo americano, come mestiere, fa proprio questo: prendere un'azienda, risollevarla e venderla per generare profitto. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'.