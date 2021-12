Milan, Maran: “Luis Alberto ha una qualità tale che può alzare il livello”

L'allenatore Rolando Maran ha parlato di calciomercato e del possibile acquisto di Luis Alberto da parte del Milan. Le dichiarazioni

L'allenatore Rolando Maran ha parlato di calciomercato e del possibile acquisto di Luis Alberto da parte del Milan. Le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Non credo alla storia di chi ha bisogno e chi non ha bisogno. Perché ogni squadra cresce ed è migliorabile. Ma il mercato di gennaio, se non dà particolare sostanza e qualità, serve più a chi deve salvarsi. Chiaro che quello di Boga è un grande colpo. Lui sì che fa la differenza e l’Atalanta ne trarrà giovamento. Stessa cosa può accadere se Luis Alberto dovesse andare al Milan. Ha una qualità tale che può alzare il livello della squadra". Milan, le top news di oggi: ultime su Adli. Sogno Luis Alberto?