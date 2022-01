Milan, Manzo: “Prima parte di stagione da 8 e mezzo. Ibra si fa sentire”

Andrea Manzo, ex centrocampista del Milan da 1983 al 1987, ha assegnato un voto al club rossonero alla fine del girone d'andata

Andrea Manzo, ex centrocampista del Milan da 1983 al 1987, ha assegnato un voto al club rossonero alla fine del girone d'andata. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "E' una squadra che in questa prima parte di stagione merita otto e mezzo. L'Inter è più attrezzata del Milan e corre veloce però la squadra di Pioli ha l'entusiasmo di tanti giovani con cui può avere un grande slancio. Pesa l'infortunio di Kjaer, leader della difesa. Romagnoli dovrà esser bravo a prendere in mano la squadra e guidare la difesa. Quanto a Ibra, fa sentire la sua presenza e la scuola Milan, deve essere una guida, ben sapendo che alcune partite non potrà giocare dall'inizio".