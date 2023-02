Milan, senti Mané: “Il miglior calciatore con cui ho giocato è Origi” | News

Proprio Mané ha parlato del suo ex compagno di squadra, intervenuto su 1teamsports su TikTok. "Il miglior attaccante con cui ho giocato è Divock Origi, gran finalizzatore", ha detto il senegalese. A molti potrebbe fare strano sentire queste sue dichiarazioni, in quanto Mané ha giocato con grandissimi campioni come Salah, Van Dijk, Muller, Kimmich per citarne solamente un paio. Sicuramente sono parole che fanno felice non solo Origi, ma anche i calciatori del Milan che sperano di vederlo al 100% al più presto. Massara dal Milan alla Juventus? Abbiamo scoperto che ... >>>