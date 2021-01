Milan, Mandzukic: “Rebic? L’ho chiamato, ecco cosa gli ho detto”

Milan, Mandzukic sul connazionale Rebic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mario Mandzukic, neo attaccante del Milan, ha parlato di una telefonata con il connazionale Ante Rebic. Questo il retroscena svelato ai microfoni di ‘Milan Tv’: “Mi fa piacere che ci sia Rebic, l’ho chiamato due giorni fa, una telefonata veloce perché so che è in isolamento e non lo volevo disturbare. Gli ho detto che sarei arrivato e sono contento di vederlo così come gli altri ragazzi, che conosco quasi tutti da gare passate”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Mandzukic >>>