Milan, Mandzukic punta al rientro nella gara contro la Sampdoria | News

Le ultime notizie sul Milan. Mario Mandzukic punta a rientrare tra i disponibili di Pioli per la gara di sabato contro la Sampdoria

Stando a quanto riferito da Silvia Vallini durante un suo servizio per Sky Sport, Mario Mandzukic sta lavorando per essere a disposizione di Pioli per la gara di sabato tra Milan e Sampdoria. Il croato, infortunatosi nel match di Europa League contro la Stella Rossa, è rimasto fuori per un infortunio al bicipite femorale destro. L'ex Juventus, però, ha continuato le sue terapie e da mercoledì ha iniziato anche ad allenarsi. Il Milan ha bisogno di tutti in questo finale di stagione, con il sogno Champions da realizzare e, perché no, tentare anche di vincere lo scudetto. Intanto cambia il calcio in tv con la Serie a Dazn. Ecco tutto quello che c'è da sapere.