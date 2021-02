Milan-Manchester United, Costacurta: “La gara perfetta di Ancelotti”

Milan-Manchester United, il ricordo di Costacurta

Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, ha ricordato Milan-Manchester United del 2007 in vista della gara di Europa League. Ecco cosa ha detto.

"E' stata la partita più bella con Carlo Ancelotti in panchina, la gara perfetta. Credo che Kakà quella sera vinse il Pallone d'Oro, il gol che fece all'andata è stato uno dei più belli della storia del calcio. E' stato sempre un ragazzo garbato, con la voglia di crescere".