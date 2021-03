Milan-Manchester United, Ambrosini: “Ibra in panchina? Può essere lunga …”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' di Milan-Manchester United, ritorno degli ottavi di Europa League

Massimo Ambrosini , ex centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Manchester United , gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League . Queste le sue dichiarazioni.

Sulla gara di stasera a 'San Siro': "Secondo me la partita non sarà molto diversa da quella d'andata. l'1-1 è un risultato delicato per entrambe le squadre. Il Manchester sa che contenere e colpire sarà l'arma migliore e probabilmente lo farà con uomini diversi. Le squadre hanno tante mancanze offensive".