Milan-Manchester, Pioli: “Non possiamo gestire niente dopo l’1-1”

Le ultime notizie sul Milan: Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della gara di domani e del periodo di forma del Manchester

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Manchester United, Stefano Pioli ha parlato di come bisognerà giocare domani sottolineando il periodo di forma dei Red Devils. "Quando prepari le partite te le immagini anche, ma è difficile fare delle previsioni. All'andata il Manchester è stato aggressivo, ma noi siamo usciti bene con una buona gestione del pallone. Dobbiamo cercare di attaccare bene e cercare di essere pericolosi perché non possiamo gestire niente dopo l'1-1 dell'andata. Le difficoltà domani ci saranno tutte, visto la qualità dei nostri avversari. Dovremo giocare con grande qualità e personalità per cercare di avere la meglio. Non perdono mi sembra da undici partite". Leggi le parole di Pioli e Kjaer nella conferenza stampa completa.