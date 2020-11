Milan, Maldini: “Vi spiego le caratteristiche del difensore che prenderei”

Milan, Maldini e il suo difensore ideale

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, ai microfoni di ‘DAZN’, ha spiegato le caratteristiche del suo difensore ideale. I dettagli:

“Un difensore per me è abbastanza facile da leggere, ma prima veniva richiesto un giocatore che stava bene in un reparto, adesso andrei a prendere un giocatore che è forte nell’uno contro uno, poi gli insegni a stare bene nel reparto. La cosa difficile da insegnare è la forza nell’uno contro uno, la concentrazione, è una cosa che manca. In questo momento, soprattutto per la nostra maniera di giocare ma anche la situazione del calcio in generale, andrei a prendere un difensore forte nell’uno contro uno, al quale poi l’allenatore possa insegnargli di stare all’interno di un reparto”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale >>>