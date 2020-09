Milan, Maldini: “Vi racconto la trattativa per Tonali”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non solo la conferenza stampa di Sandro Tonali, oggi sono arrivate anche dichiarazioni importanti di Paolo Maldini ai microfoni di Sky Sport. Tra rivelazioni di mercato e rapporti con la società, Maldini ha parlato di diversi temi. In particolare abbiamo sottolineato le sue parole sulla trattativa per Tonali.

“Ho parlato con il ragazzo quasi due mesi fa e gli dissi che difficilmente ci saremmo stati. La nostra speranza comune era di portarlo al Milan, facendo sì che non perdesse questo sogno. Siamo arrivati al punto che le cose si sono allineate e siamo riusciti a portarlo al Milan”.

