Milan, Maldini: “Tanto legato a San Siro, ma il Nuovo Stadio è necessario”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato di San Siro e della necessità di costruire un Nuovo Stadio. Queste e dichiarazioni: "Voi non potete neanche immaginare quanto la mia famiglia sia legata a San Siro. Se vogliamo stare al passo con i club europei più importanti dobbiamo pensare ad un futuro diverso, e molto passa attraverso il nuovo progetto. Sarà uno stadio fantastico, che ci vedrà sicuramente tra i primi in Europa perché è uno stadio moderno, che ci darà la possibilità di essere competitivi. Sarà anche un'esperienza per i tifosi che andranno a vedere le partite, com'è lo è stato San Siro per tanti anni. Io credo che il futuro non possa che passare attraverso un nuovo progetto. Questa è una cosa assolutamente necessaria".