Milan, Maldini: ‘Stadi vuoti? Adesso saremmo in 70mila a San Siro’ | News

Milan, Maldini ha parlato degli stadi senza i tifosi

Intervenuto ai microfoni di So Foot, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato dell’impatto economico e quello sulla squadra degli stadi senza tifosi. “Se hanno aiutato il Milan? Non lo so. Forse all’inizio, un po’ sì, ma ora siamo la squadra con più punti in campionato da un anno. Nel periodo pre-pandemia abbiamo avuto una media di 55.000 spettatori. Adesso saremmo a 70.000. La pressione può essere davvero forte quando le cose vanno male, ma quando le cose vanno bene San Siro lo stadio pieno ti trascina. È un peccato che le persone non abbiano potuto godere della squadra vivace, frizzante e coraggiosa dell’ultimo anno. Non so come saranno le prossime stagioni.”

"A causa del Covid la situazione non cambia di anno in anno, ma di mese in mese. Speravamo, economicamente e sportivamente, che gli stadi potessero riaprire quest'anno, per avere alle partite gli sponsor alle partite che avrebbero voluto investire ancora di più, e tutto ciò non è accaduto. Quindi non possiamo nemmeno immaginare come sarà la prossima finestra di trasferimento. Fa paura questa cosa. Siamo partiti con l'idea di un progetto virtuoso, quindi stiamo comunque cercando di tagliare i costi, abbiamo iniziato questo prima della pandemia, quindi eravamo, in un certo senso, più preparati di altri".