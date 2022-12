Milan, Maldini: “All’età di 7 anni ero già in rossonero”

Daniel Madini, attualmente in prestito allo Spezia dal Milan è stato ospite di “Dazn Talks Serie A… ma è LOST IN THE WEEKEND”.

Ecco un estratto delle parole riportate da calciomercato.com. Maldini parla di Milan e di Spezia (INTERVISTA COMPLETA)

Sul suo primo ruolo: “Ho sempre giocato in attacco, non è vero che ho iniziato in difesa. Ho sempre giocato dal centrocampo in su”.

Sul Milan: “All’età di 7 anni ero già al Milan. Tifo? Non avevo scelta, credo (ride, ndr). È stato bello salutare i compagni per la mia partenza, sapevo comunque che li avrei rivisti poco tempo dopo”.

Sullo Spezia: “Avevo la necessità di andare via e provare un’esperienza fuori da casa. Il gruppo è giovane, mi trovo molto bene. Chi urla “Dai Animals” nel tunnel prima di entrare in campo? Credo sia Nikolaou. Mi trovo molto bene con Sala e Verde”.

Sugli ex compagni del Milan: "Ero spesso con Leao e Giroud, ma eravamo veramente tanti. Uscivamo spesso insieme. Sì, ogni tanto ci sentiamo ancora".