Milan, Maldini: “Shevchenko è stato un grande compagno e un vero amico”

'Repubblica' in edicola questa mattina riporta le parole di Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan , pronunciate nel corso di una video-conferenza con molti tifosi rossoneri che vivono a Kiev in occasione di un evento organizzato da Fondazione Milan per sostenere il popolo ucraino in guerra. L'ex terzino rossonero ha parlato anche dell'ex compagno di squadra Andriy Shevchenko , sottolineando come quest'ultimo sia tutt'ora un vero amico. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Paolo Maldini su Andriy Shevchenko

"Andriy non è solo uno dei migliori compagni di squadra che abbia mai avuto, ma un vero amico per me e per la mia famiglia. Abbiamo trascorso tanto tempo insieme, anche tante vacanze. Lui per me è famiglia. A Kiev, una città che amo, ho trascorso momenti importanti con Andriy. Ci sono stato anche per la finale di Champions del 2018 tra Real Madrid e Liverpool".