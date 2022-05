Milan, Maldini: “Ecco la mia più grande soddisfazione in questo lavoro”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha appena vinto il suo primo Scudetto da dirigente. Ecco quali sensazioni prova con i giocatori

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su quale sulla soddisfazione più grande che sta avendo in questo lavoro, Maldini ha risposto: "Il rapporto personale che ho instaurato con i giocatori. La maggior parte di loro sono giovani che avevano bisogno di una guida. Molti mi considerano come un secondo padre". Leggi qui l'intervista integrale di Maldini sul Milan >>>