Milan, Maldini: “Sconfitta di Istanbul? Peggio quella di Marsiglia”

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, nell'intervista rilasciata a Sette ha parlato anche della sconfitta di Istanbul

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera. Maldini ha parlato delle sconfitte in carriera: "Se è peggio la sconfitta di Marsiglia o quella di Liverpool?La prima. Nella finale con il Liverpool c’era un risultato, per quanto incredibile e doloroso. Partita dominata, che se la rigiochi vinci nove volte su dieci. Ma quella notte a Marsiglia fummo influenzati da qualcosa che non doveva esserci: la mancanza di abitudine alla sconfitta, e quindi l’incapacità di accettarla. Che poi è la prima cosa che andrebbe insegnata a un giovane calciatore". Milan, il top della rassegna stampa di oggi: Tonali vicino al rinnovo, Maldini parla a 360°.