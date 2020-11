Milan, Maldini: “Saelemaekers? Non lo conoscevo, ecco di chi è il merito”

Milan, Maldini su Saelemaekers

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato dell’acquisto di Alexis Saelemaekers. Questa la sua ammissione ai microfoni di ‘DAZN’: “Saelemaekers è stato frutto del nostro scouting, non conoscevo Alexis. Noi cercavamo un terzino destro in quel momento lì, o uno che in previsione un giorno potesse giocarci. Abbiamo visto questo ragazzo che giocava a destra, a sinistra, come terzino, da numero dieci, con un’intensità tale che dopo che gli dai la palla lui c’è”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Maldini >>>