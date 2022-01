Milan, Maldini realista: “Non sarà un calciomercato di quelli roboanti”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato dei possibili interventi sul calciomercato, ma avverte così i tifosi rossoneri

Come noto, il Milan ha bisogno di sostituire Simon Kjaer, che ha terminato anzitempo la stagione a causa di un grave infortunio al ginocchio. Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, spegne però gli entusiasmi sui possibili movimenti di mercato. Queste le dichiarazioni raccolte da un video pubblicato sul canale YouTube 'Milan Club Val Vibrata': "Faremo il possibile e non sarà un mercato di quelli roboanti, ma se avremo bisogno di qualcosa interverremo. Andiamo avanti con fiducia fino alla fine dell’anno, faremo i conti alla fine". Clicca qui per leggere l'intervista completa: importanti novità sui rinnovi di Theo, Bennacer e Leao