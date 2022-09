Milan, Maldini: “Leao? Offerta informale del Chelsea naturalmente rifiutata”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato del futuro di Rafael Leao e dell'offerta del Chelsea per il portoghese

Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan, ha parlato del futuro di Rafael Leao e dell'offerta del Chelsea per il portoghese. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Mediaset'.

"Il rinnovo è una questione che abbiamo affrontato molti mesi fa. Rafa sa che per diventare più forte di adesso la soluzione è rimanere con noi. Siamo una squadra giovane e in crescita. Deve ancora imparare tante cose, se poi arriverà ad un livello superiore del Milan credo che sia anche normale spiccare il volo. Ma noi abbiamo l'intenzione di fare grandi cose e di crescere con lui. L'offerta del Chelsea ufficialmente scritta non è arrivata, ma a livello informale sì. Naturalmente è stata rifiutata".