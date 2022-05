Milan, Maldini: “Origi ben indirizzato. Botman? Lo abbiamo seguito, ma…”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato delle prossime mosse di calciomercato. Gli aggiornamenti su Divock Origi e Sven Botman

Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan, ha parlato delle prossime mosse di calciomercato. Divock Origi è una trattativa ben indirizzata, mentre è più vago il discorso per quanto riguarda Sven Botman . Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

Maldini sulla necessità di prendere un altro attaccante per il Milan : "Sicuro, stiamo parlando con Origi e la cosa è molto ben indirizzata".

Se può bastare prendere solo Origi: "Non dimentichiamo che Giroud è un campione, un giocatore di alto livello. Ma abbiamo anche Rebic. Le soluzioni ci sono. Poi è normale che per competere devi pensare di migliorare qualcosa. Ci muoveremo in base al budget".