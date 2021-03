Milan, Maldini: “Non ho mai considerato il mio ritorno obbligatorio” | News

Maldini: “Il Milan è e sarà sempre la mia passione”

Intervenuto ai microfoni di So Foot, il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha parlato del suo ritorno in rossonero. "Non ho mai considerato il mio ritorno al Milan obbligatorio, né ho mai ritenuto obbligatorio che le persone che lavorano nel club mi chiamassero. Dopo la fine della mia carriera da giocatore nel 2009 ho vissuto altre cose. La vita mi ha regalato nuove esperienze, a volte lontane dal calcio, quindi non vedevo questa esperienza come necessaria. Come il calcio, il Milan è e rimarrà sempre la mia passione. Se un giorno fosse esistita la possibilità, avrei voluto viverla come attore, recitando un ruolo importante, rispettando quello che era stato il mio passato all'interno di questo club. Sono stato chiamato quando la proprietà era cinese, ma non avevo necessariamente in mente di avere un ruolo operativo all'interno del club".