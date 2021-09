Milan, Maldini: “La Champions è un concentrato di emozioni fortissime”

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha parlato di Champions League e non solo

Cos'è la Champions per Maldini: "La Champions League per me è forse il momento massimo più alto della mia esperienza con il Milan, quella che una volta era la Coppa Campioni e quella che ha alzato mio papà nel ’63 per la prima volta per una squadra italiana. E’ anche un concentrato di emozioni fortissime; alla prima partita, quello che non potevi sbagliare, era proprio quella partita. Un errore e potevi essere eliminato. Momenti più intensi in assoluto sono stati i sei giorni dei due derby in semifinale del 2003, in finale con la Juventus e anche l’ultima contro il Liverpool".