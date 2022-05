Milan, Maldini su Kalulu: “Quando lo presi, gli dissi…”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha descritto il progetto attraverso le parole riferite ai calciatori. Ecco il discorso a Pierre Kalulu e non solo

"Dal 2019 a oggi abbiamo preso 21 giocatori. Un mix di ragazzi esperti e molti giovani. Io e Massara abbiamo raccontato a ognuno di loro la storia di un progetto che poi si è realizzato. Dunque siamo stati credibili e questa è una parte importante del nostro successo. Naturalmente erano storie diverse. A Zlatan, per esempio, abbiamo chiesto di darci quello che in questo momento poteva portare al gruppo. Per un giovane come Kalulu il discorso è stato: 'I primi sei mesi guarda e impara. Sei nella patria della difesa, memorizza tutto. Prima o poi l’occasione arriva'". Milan, le top news di oggi: Botman a rischio, Lazetic in prestito?