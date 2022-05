Milan, Maldini: “Il segreto? Io e Massara credibili con i giocatori”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rivelato cosa lui e Frederica Massara abbiano detto ai 21 calciatori presi in questi anni

"Naturalmente erano storie diverse - ha chiosato Maldini -. A Zlatan Ibrahimović, per esempio, abbiamo chiesto di darci quello che in questo momento poteva portare al gruppo. Per un giovane come Pierre Kalulu il discorso è stato: 'I primi sei mesi guarda e impara. Sei nella patria della difesa, memorizza tutto. Prima o poi l'occasione arriva'".