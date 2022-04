Milan, Maldini: “L’assenza così prolungata di Ibrahimovic è un problema”

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic e sul mercato dei rossoneri

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN', durante il prepartita di Milan-Genoa, Paolo Maldini ha parlato dei possibili movimenti di mercato dei rossoneri. Queste le dichiarazioni del direttore tecnico ed ex capitano del Milan: "Innanzitutto a gennaio non c'era la disponibilità per un attaccante a gennaio. Noi ci sentivamo forti, non dimentichiamoci come eravamo messi prima della partita della Roma, da lì abbiamo fatto ottimi risultati, a parte lo Spezia. Riguardo il difensore, Pierre è andato oltre ogni aspettative. Bisogna anche dire che l'assenza di Ibrahimovic, così prolungata, è un problema". Ecco come e dove seguire Milan-Genoa in tv o diretta streaming >>>