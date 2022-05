Milan, Maldini: “Donnarumma si è pentito? Non lo so, spero sia felice”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato di Gianluigi Donnarumma. Il portiere si sarà pentito di aver scelto il Psg? La scelta

Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan, ha parlato di Gianluigi Donnarumma . Il portiere si sarà pentito di aver scelto il Psg? Intanto l'ex rossonero non ha scritto per complimentarsi per la vittoria dello scudetto. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Donnarumma scritto per complimentarsi? No, ma durante l’anno ci siamo sentiti e poi visti alla festa dei 40 anni di Ibra. Se si è pentito? Non lo so, spero comunque sia felice. Ha dato tanto al Milan". Leggi qui l'intervista integrale di Maldini sul Milan >>>