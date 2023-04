Milan, Maldini: “Senza sognare forse avrei vinto meno Champions”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'ingrediente per fare bene in Champions League

'Repubblica' in edicola questa mattina riporta le parole di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, pronunciate nel corso di una video-conferenza con molti tifosi rossoneri che vivono a Kiev in occasione di un evento organizzato da Fondazione Milan per sostenere il popolo ucraino in guerra. Interrogato su quale possa essere l'ingrediente segreto per proseguire il proprio cammino in Champions League, l'ex terzino rossonero ha dichiarato come questo possa essere il sogno, senza il quale lui forse non avrebbe vinto tanto quanto in realtà ha fatto. Di seguito le sue parole a riguardo.