Milan, Boban: “Sento spesso Maldini: mio grandissimo amico per la vita”

Zvonimir 'Zorro' Boban , ex centrocampista e dirigente del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni su Paolo Maldini , con lui nel 2019 nella sua esperienza all'interno del management del club rossonero.

E come lui, oggi, allontanato da quella che - per anni - era stata la sua casa. «Se sento Paolo? Sì, lo sento spesso: è un amico grandissimo e lo rimarrà per tutta la vita», ha evidenziato Boban sull'ex capitano e leggenda dei rossoneri.