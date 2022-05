Milan, Maldini: “Questo trionfo deve essere un punto di partenza” | News

Paolo Maldini, direttore sportivo rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni a 'Sky Sport' dopo aver vinto lo scudetto

Su che sapore ha questa vittoria da dirigente : "Molto importante, credo anche meritata. Il primo giorno è tutto nuovo, poi nel tempo capisci quello che è successo. Naturalmente sono più maturo rispetto a quando ero giocatore. La cosa che unisce sono la passione per lo sport e per il Milan".

Se era convinto di lottare per lo scudetto: "La costruzione è partita nell'estate del 2019, quando ho chiamato Massara e Boban. La costruzione è il triennio fondamentale per svoltare è nato in quell'anno lì. Quest'anno, avendo fatto un anno come l'anno scorso, io sono partito con l'idea di provare a vincere lo scudetto. Se non ci avessimo provato, sarebbe stato un'occasione persa. Siamo qua, a godere".