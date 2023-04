Milan, Maini: “Va fatta una riflessione su Ibrahimovic, non si è mai visto”

Giampiero Maini, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic

Giampiero Maini , ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', nel consueto appuntamento con 'Piazza Affari', e si è soffermato sulla situazione in casa Milan dell'attaccante Zlatan Ibrahimovic , che quest'anno non si è praticamente mai visto e sul quale sarebbe necessario fare delle riflessioni. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Giampiero Maini su Zlatan Ibrahimovic

“Purtroppo per lui e per il Milan Ibrahimovic non si è visto praticamente mai. È chiaro che va fatta una riflessione e la stanno facendo sia in società con Maldini e Massara, sia internamente al ragazzo. Casomai, come motivatore o accompagnatore che sappia trasmettere motivazioni potrebbe tornare utile”. LEGGI ANCHE:Milan, la probabile formazione per la Roma >>>