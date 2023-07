Milan, Maignan: “Il mio ruolo non si limita all’area di rigore”

Mike Maignan , portiere del Milan , ha parlato in occasione del lancio della sua capsule collection, linea sport, con Missoni . Ai microfoni di Sportweek il giocatore francese si è aperto su vari argomenti ( QUI IL PEZZO COMPLETO ). Maignan si è fatto un nome anche per le sue giocate fuori dalla porta. Ecco il suo pensiero.

"Per me è importante andare oltre la mia funzione, il mio ruolo non si limita all'area di rigore, parlo molto coi miei compagni di squadra per prevedere le mosse dell'avversario. Ho sempre avuto questa mentalità perchè parto dal presupposto che sia benefica per la squadra".