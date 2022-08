Maignan: “Il mio primo ricordo dell’esperienza al PSG con Ibrahimovic”

Mike Maignan , portiere del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'DAZN'. Maignan, come i più attenti osservatori sapranno, aveva già giocato con Zlatan Ibrahimovic prima di ritrovarlo in rossonero. Era accaduto a Parigi, nella fila del PSG , quando Zlatan era la stella della compagine francese e l'estremo difensore classe 1995 soltanto un giovane di belle speranze. Ecco cosa ricorda Maignan del suo primo incontro con Ibra al PSG.

"Mi ricordo il primo anno in prima squadra a Parigi. Durante un allenamento, facciamo un lavoro sulle conclusioni degli attaccanti. Tutti sapevamo quanto Ibra calciasse forte. Ha calciato una palla molto forte, da dentro l'area, per cercare di sfidarmi. L'ho parata. A fine allenamento, dentro lo spogliatoio, mi ha detto che gli piaceva la mia mentalità, e di continuare così. Oggi, otto anni dopo, siamo qui insieme".