Maignan: “Pioli ci parla sempre per trasmetterci volontà e fiducia”

Mike Maignan, portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'DAZN'. Su Stefano Pioli, tecnico rossonero e sul rapporto con lui instaurato, il numero 16 del Diavolo ha detto: "Il Mister ci parla sempre: prima di ogni partita, ogni giorno, ci parla per trasmetterci volontà e fiducia. Prima e durante l'intervallo del derby decisivo dello scorso campionato, ha parlato con tutti noi per farci sentire la fiducia".