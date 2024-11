L’ex rossonero Buffon: “Maignan è un ottimo portiere, è da Milan”

Lorenzo Buffon, ex portiere del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parlando della sua ex squadra e di Mike Maignan.

Lorenzo Buffon , parente di Gigi nonché portiere del Milan dal 1949 al 1959 con il quale ha giocato 300 partite ed ha vinto 5 Scudetti , è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport ed ha parlato della sua ex squadra e, in particolar modo, di Mike Maignan , attuale portiere rossonero.

Le parole dell'ex Milan, che il prossimo mese compirà 95 anni: "Vedo tutto, sono sempre davanti alla TV. Maignan contro il Monza ha fatto una parata strepitosa. Mi piace molto, è un ottimo portiere e poi è da Milan. Anche se io faccio il tifo per gli italiani. Sono bravi Marco Carnesecchi, Michele Di Gregorio ed Alex Meret, non perché è friulano come me...".