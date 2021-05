Milan, Maignan: “Ho scelto il numero 16. Vi spiego il motivo”

Mike Maignan, nuovo portiere rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco la spiegazione sulla scelta del numero 16

Dopo un'accelerata decisa, il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Mike Maignan. Il portiere francese ha scelto la maglia numero 16; un numero non esattamente accostato ad un giocatore che occupa il suo ruolo. Il classe 1995, ai microfoni di Milan TV, ha ha spiegato questa sua decisione: "Numero 16, è il numero con cui ho iniziato, mi piace come suona MM16. È una cosa che rimarrà con me fino alla fine della mia carriera". Clicca qui per leggere l'intervista integrale del portiere rossonero