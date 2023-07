Milan, Maignan: “Contro la Fiorentina entusiasmo incredibile”

"In casa contro la Fiorentina, eravamo vicini allo scudetto. I tifosi hanno scortato l'autobus, l'entusiasmo era incredibile, ho sentito tutto lo stadio spingere dietro di me, ci ha dato le ali, ci sentivamo invincibili. L'andata contro il Napoli in questa stagione di Champions League: si poteva sentire che il Milan è la Champions e che San Siro vive per quei momenti". LEGGI ANCHE: Milan, le parole del possibile obiettivo Fresneda