Maignan: “Paragoni con Donnarumma? A me non cambia niente”

Mike Maignan, portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'DAZN'. Come si ricorderà, il Milan, nell'estate 2021, rilevò il cartellino di Maignan dal Lille per 15 milioni di euro, bonus inclusi, per sostituire Gianluigi Donnarumma. Il portiere cresciuto nel vivaio milanista, infatti, scelse di andare via a parametro zero per accasarsi al PSG. Ecco come ha risposto, oggi, Maignan sul confronto 'a distanza' con l'ex numero 99 del Diavolo.