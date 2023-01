Lucci su Mihajlovic: ” Sarà presente in ogni momento della mia vita”

Il procuratore Alessandro Lucci ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sportweek, soffermandosi su diversi temi inerenti l'ambiente Milan e non solo. Tra le tematiche toccate da Lucci anche il suo rapporto con il compianto Sinisa Mihajlovic al quale era molto legato. Di seguito le sue parole in merito alla questione.

Le parole di Alessandro Lucci su Sinisa Mihajlovic

"Il nome a me più caro che conobbi in quegli anni, però, lo tengo per ultimo: Sinisa Mihajlovic. Quando venne a Roma nel 1991 cominciò a vestire Versace. La nostra amicizia fraterna risale a 20 anni fa. Un rapporto profondo. Negli ultimi anni sono stato anche suo consulente. La sua scomparsa è stata un dolore enorme. Sarà sempre presente in ogni momento della mia vita".