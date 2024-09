Beretta: “Milan, ritardo in classifica che potrebbe rivelarsi problematico”

Mario Beretta, ex tecnico di Como, Lecce, Parma e Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com riguardo ai risultati delle prime tre giornate di campionato: "L'elemento che salta subito all'occhio è senza dubbio la conferma dell'Inter. Non era un esito scontato, ma altamente probabile. Verona ed Empoli hanno stupito per il loro ottimo inizio, mentre il Milan sta accumulando un ritardo che potrebbe rivelarsi problematico. Infine, la Juventus rappresenta una novità interessante, con l'impatto positivo di Thiago Motta".