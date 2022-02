Milan, Lodetti: “Scudetto? Lotta tra le prime tre. Sulla Juventus …”

Giovanni Lodetti, ex calciatore rossonero, ha parlato della lotta scudetto, che vede il Milan momentaneamente al primo posto in classifica

Giovanni Lodetti, ex calciatore rossonero, ha parlato della lotta scudetto, che vede il Milan momentaneamente al primo posto in classifica. Chi la spunterà? Questo il suo pensiero ai microfoni di 'Milan TV': "Il Milan è forte e con l'Inter è avvantaggiato per lo scudetto. La Juventus quasi sicuramente non vincerà il campionato, ma rientrerà nella corsa. Però credo che la lotta sarà tra le prime tre squadre". Esclusiva De Vecchi: "Scudetto? Corsa a due tra Milan e Inter".