Milan, Lodetti: “Dimissioni Pioli? La situazione non lo riguarda: ecco cosa deve fare”

ULTIME NEWS MILAN – L’ex calciatore del Milan Giovanni Lodetti, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha espresso il suo pensiero in merito alle possibili dimissioni di Stefano Pioli dal Milan. Ecco le sue parole: “Possibili dimissioni di Pioli? Credo che debba rimanere al suo posto e fare il lavoro per il quale è pagato. La situazione si è creata con altri personaggi della società e non con lui”. Zlatan Ibrahimovic intanto potrebbe rimanere anche il prossimo anno: per saperne di più, continua a leggere >>>

